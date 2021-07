Mister Ferazzoli saluta la Gelbison: nuova avventura all'orizzonte

Finita l'avventura di Ferazzoli alla guida della Gelbison: le strade di allenatore e club si separano dopo un accordo consensuale. Per il tecnico una nuova esperienza alle porte: guiderà la Cavese con l'ambizione di riportare gli aquilotti in Serie C.

Le dichiarazioni dell'allenatore e del presidente Puglisi, rese note dall'ufficio stampa:

Puglisi:“Mister Ferazzoli è una persona di spessore sia dal punto di vista umano che calcistico.Tanto ci ha dato in questa stagione esaltante per i colori RossoBlu.Cercheremo di fare tesoro di quanto ci ha trasmesso in termini di professionalità ed esperienza.All’Amico Pino che tanto mi ha dato sul piano umano, auguro le migliori fortune, con l’auspicio che le nostre strade che ora si dividono possano ricongiungersi nel tempo, magari e perché no nei professionisti, categoria che merita per la sua competenza e professionalità. Un abbraccio personale a Lui grato per la Sua Amicizia e Stima”.

Le parole di Mister Ferazzoli:“Finita una stagione calcistica entusiasmante, volevo ringraziare il presidente Maurizio Puglisi e tutti i componenti della famiglia Gelbison per avermi concesso, insieme con i miei calciatori di metterci in mostra ed attirare attenzioni su di noi, per questo con grande cordialità e di comune accordo con la Società abbiamo deciso di intraprendere strade diverse. Un saluto ai tifosi e grazie per la splendida accoglienza....Pino Ferazzoli“