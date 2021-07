Benevento. Tre operazioni di mercato in dirittura d'arrivo

Il Benevento si appresta a chiudere le prime operazioni di mercato sia in entrata che in uscita.

Sul fronte nuovi arrivi, è atteso in serata l'annuncio della firma di Giacomo Calò per il quale con il Genoa si è trovato l'accordo per un prestito con diritto di riscatto in favore del club giallorosso. Sempre dalla sponda rossoblù di Genova è vicino a firmare per il Benevento il portiere Alberto Paleari dopo l'ok che il D.s. Foggia ha avuto dal presidente Vigorito per la chiusura dell'affare. L'impedimento era rappresentato dal fatto che Montipò non fosse stato ancora ceduto ma, vista l'alta concorrenza per l'estremo difensore genoano, si è scelto di chiudere lo stesso l'affare: in caso di mancata partenza dell'attuale titolare della porta giallorossa ci sarebbe ballottaggio tra i due per un posto da titolare. Per Paleari è stata battuta la concorrenza di Crotone e Ternana.

Per quanto riguarda, invece, le cessioni, si registra il forte interesse dell'Altay, club di Smirne che milita nella Süper Lig turca, per Dabo. I turchi sono molto interessati al centrocampista del Burkina Faso e potrebbero piazzare l'affondo decisivo già nelle prossime ore.