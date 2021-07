Il Collegio di Garanzia dello Sport respinge il ricorso contro il Crb

Il Collegio di Garanzia dello Sport nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 53/2021, presentato, in data 4 maggio 2021, dal sig. Carmine D'Anzi contro il Comitato Regionale Basilicata LND-FIGC, la Lega Nazionale Dilettanti, la Federazione Italiana Giuoco Calcio, nonché nei confronti dei sigg. Pietro Rinaldi, Antonio Amatucci, Giuseppe Greco, Domenico Ilvento, Gianluca Tartaglia, Emilio Fittipaldi, Gianfranco Forese, Domenico Ciaglia, Michele Ragone, Rocco Giuseppe Palazzo, Pietro Daraio, Antonio Valente, Michele Lacerenza, Stefano Bitetti, Pasquale Di Giuseppeantonio, Francesco Iasi, Antonio Lallo, Giovanni Di Salvo, Leonardo D’Onofrio e Antonio De Bonis, avverso la decisione n. 90 CFA/2020-21 della Corte Federale d'Appello FIGC, pubblicata sul sito della FIGC il 6 aprile 2021 e notificata in pari data, con la quale è stato dichiarato inammissibile il reclamo promosso, tra gli altri, dal suddetto ricorrente avverso la decisione n. 105 del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare FIGC, comunicata in data 19 febbraio 2021, che aveva rigettato la domanda di sospensione del processo e respinto il ricorso avverso e per l'annullamento della procedura elettorale, della validità dell'assemblea elettiva del 7 gennaio 2021 del C.R. LND - FIGC Basilicata e, conseguentemente, delle deliberazioni di nomina avvenute nell'assemblea predetta per il rinnovo delle cariche elettive, in relazione al quadriennio 2021/2024, nonché degli atti presupposti, presupponendi, conseguenti e seguenti.

Respinge il ricorso.

Spese compensate.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.