Equipe Campania, al via allenamenti ad Angri. Il 22 test col Palermo

È iniziato, ieri pomeriggio, con grande voglia ed entusiasmo, il raduno Aic organizzato dall'Equipe Campania diretta da Antonio Trovato. Sul sintetico di Angri agli ordini del responsabile tecnico Michele Carrella e dei tecnici Michele Califano, Christian Ferrara e Vittorio De Carlo con l'ausilio dei collaboratori tecnici Robert Merino e Domenico Galluzzo. Preparatore dei portieri è stato chiamato Gianluca Ronca mentre il preparatore atletico è Antonio Bartiromo mentre importane sarà la figura di Paolo Totaro nelle vesti di Mental Coach.

I calciatori che si sono presentati al raduno, tra i quali anche Rino Iuliano, ex portiere di Salernitana, Potenza, Battipagliese e Leandro Vitiello, centrocampista della Vibonese. Dura la razione di lavoro per gli atleti azzurrini dell'Equipe che, nel pomeriggio sempre ad Angri, svolgeranno la seconda seduta di allenamento mentre per il 22 luglio è prevista la prima uscita stagionale contro l'ambizioso Palermo.

Carmine Torino