Dalla Juve Stabia all'Avellino: trasferimento per Mastalli

Trasferimento ufficiale: Mastalli è un nuovo calciatore dell'Avellino. Nuova avventura per l'ex capitano della Juve Stabia.

La nota del club

L’Us Avellino comunica di aver ingaggiato, con un accordo su base biennale, il calciatore Alessandro Mastalli. Nato a Bologna il 7 febbraio 1996, il centrocampista è cresciuto nelle giovanili della Milan, club con cui ha esordito appena diciannovenne in serie A il 25 maggio 2015 in occasione del match Milan-Torino. Nel suo curriculum professionistico esperienze legate quasi esclusivamente alla Juve Stabia, società con cui ha collezionato tra serie C e serie B 133 presenze e 16 gol in 5 stagioni (dal 2016 al 2021).