La Casertana FC comunica di aver presentato ricorso alla Co.Vi.So.C. avverso l’esclusione dal campionato di serie C. Il presidente Giuseppe D’Agostino, dando ancora dimostrazione di solidità finanziaria e di attaccamento ai colori rossoblu, ha depositato assegni circolari per euro 350.000 a copertura della garanzia bancaria richiesta per l’ammissione al campionato.