Potenza, da domani sarà possibile prenotare gli abbonamenti

Da domani, presso la sede societaria del Potenza in Via Nazario Sauro 124, sarà possibile effettuare la prenotazione del proprio abbonamento in vista della nuova stagione sportiva 2021/2022 nei seguenti giorni e orari: • lunedì - venerdì • 10.00/13.00 - 15.30/18.30

La campagna di prenotazione degli abbonamenti è stata predisposta per ottemperare alle attuali disposizioni di legge (capienza al 25% - max 1.000 spettatori). Qualora vi fossero nuove disposizioni, la società comunicherà tempestivamente le eventuali nuove tipologie di abbonamento.

𝙋𝙍𝙀𝙕𝙕𝙄 𝙋𝙀𝙍 𝙎𝙀𝙏𝙏𝙊𝙍𝙀:

- CURVA (max 200 posti) 145 €

- DISTINTI (max 327 posti) 210 €

- TRIBUNA LATERALE (max 387 posti) 290 €

- TRIBUNA LATERALE (max 100 posti) 440 €

- TRIBUNA VIP (max 12 posti) 1.000 €

Ufficio Stampa Potenza Calcio