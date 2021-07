Colpaccio San Marzano: preso il bomber Margiotta

Il San Marzano Calcio è lieto di annunciare il tesseramento del centravanti Vincenzo Margiotta, classe 1981, che nella passata stagione ha indossato la casacca dell’Agropoli.

Invidiabile il curriculum dell’attaccante, che ritrova mister Egidio Pirozzi dopo l’esperienza di un anno e mezzo alla Polisportiva Santa Maria. Coi giallorossi cilentani Margiotta ha vinto il suo quarto campionato di Eccellenza in carriera: in precedenza aveva trionfato con le maglie di Fortis Murgia, Agropoli ed Ebolitana.

Il palmares del nuovo centravanti blaugrana comprende anche la vittoria di un campionato di Promozione con l’Agropoli, due Coppe Italia regionali con Fortis Murgia e Pianella (Abruzzo), oltre alla partecipazione alle finali degli spareggi nazionali per accedere in Serie D tra le fila di Atella Monticchio e del Real Metapontino (per due stagioni).

A completare il quadro, anche due titoli di capocannoniere che impreziosiscono uno score complessivo di 254 reti realizzate nelle sole gare di campionato giocate.

Poco altro da aggiungere per il nuovo attaccante del San Marzano, che viaggia verso i 40 anni ma continua a dimostrare di saper mettere da parte la carta d’identità, scendendo in campo sempre con l’entusiasmo di un ragazzino e una grande professionalità.

Ufficio Stampa SAN MARZANO CALCIO Giuliano Pisciotta