Un nuovo centrale difensivo per il Potenza. É stato perfezionato nel pomeriggio l'arrivo di Luca Piana, classe 1994, nelle ultime due stagioni al Pontedera. Il difensore ligure, cresciuto nel settore giovanile della Sampdoria, ha sempre giocato in C con Viareggio, Como, Pistoiese, Pro Piacenza e Paganese.