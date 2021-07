Doppio colpo del Francavilla: ingaggiati Russo e Gentile

Doppio colpo del Francavilla. La società sinnica ha raggiunto gli accordi con Francesco Russo e Cristian Gentile. Il primo, difensore classe 1993, con diverse esperienze in D, nelle ultime stagioni ha vestito la maglia dell'Altamura. Il secondo, trequartista di origini argentine, classe 1999, proviene dal Fasano dopo i trascorsi in Argentina con il Fénis De Pilar e in Ecuafor nel DC America B.