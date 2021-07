Benevento. E' quasi fatta per un terzino che arriva dal Pescara.

Il Benevento, dopo la firma del centrocampista Giacomo Calò, sta per chiudere un'altra operazione in entrata. Questa volta l'intervento è nel reparto difensivo, più precisamente sulla fascia mancina: si tratta del terzino del Pescara Edoardo Masciangelo, classe 1996.

I giallorossi seguivano da giorni il ragazzo ma la trattativa si era arenata salvo poi tornare in auge nelle ultime ore e portare l'affare quasi alla chiusura. A sbloccare i negoziati è stata la definizione della formula del trasferimento: l'ipotesi del prestito inizialmente paventata dal Benevento è poi diventata un acquisto a titolo definitivo con contratto triennale per il ragazzo.

Mister Caserta, quindi, potrebbe presto avere un nuovo rinforzo per approntare fin da subito il suo progetto tattico in vista della nuova stagione in Serie B.