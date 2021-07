Napoli: la lista dei convocati per il ritiro. Non ci sarà Ghoulam

Il Napoli ha ufficializzato la lista dei 27 convocati per il ritiro di Dimaro:

Portieri: Baietti Francesco (2003), Boffelli Valerio (2004), Contini Nikita (1996), Idasiak Hubert (2002).

Difensori: Costa Filippo (1995), Koulibaly Kalidou (1991), Luperto Sebastiano (1996), Malcuit Kevin (1991), Manolas Kostas (1991), Mario Rui Silva Duarte (1991), Rrahmani Amir (1994), Zanoli Alessandro (2000), Zedadka Karim (2000).

Centrocampisti: Demme Diego (1991), Elmas Eljif (1999), Folorunsho Michael (1998), Gaetano Gianluca (2000), Lobotka Stanislav (1994), Machach Zinedine (1996), Palmiero Luca (1996), Zielinski Piotr (1994).

Attaccanti: Ciciretti Amato (1993), Osimhen Victor (1998), Ounas Adam (1996), Petagna Andrea (1995), Politano Matteo (1993), Tutino Gennaro (1996).

Faouzi Ghoulam non partirà per Dimaro e continuerà a svolgere il percorso riabilitativo all’SSC Napoli Konami Training Center. Piotr Zielinski si aggregherà successivamente al gruppo in partenza per Dimaro avendo ricevuto alcuni giorni di permesso dalla società.