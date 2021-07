Kambo all'RG Ticino, parte il mercato da Serie D

Prende forma il roster dell'RG Ticino che nella prossima annata sarà chiamata a vivere la sua stagione d'esordio nella massima categoria dei Dilettanti. Fino a questo momento la dirigenza, con in testa il confermato Ds Alessandro Bratto, si era concentrata sulle conferme a partire da capitan Bugno che è stato il primo giocatore a trovare l'accordo con la società ticinese anche per il campionato 2021-22, seguito a ruota da Raffaele Rosato, Alberto Sorrentino e Gabriele Napoli, che garantiscono solidità ad una terza linea che in campionato si è spesso rivelata difficilmente superabile.

E' tempo però di inserire anche nomi nuovi nel gruppo a disposizione di mister Celestini e la prima pedina mossa dalla società è stata posta con l'acquisizione di Dylan Kambo, centrocampista nell'ultima stagione avversario della società novarese fino all'epilogo finale avendo indossato la casacca de La Biellese. Kambo non è certo sconosciuto alle nostre latitudini avendo vissuto una stagione da protagonista con la maglia del Verbania e non è a digiuno neanche di Serie D, categoria già affrontata in carriera.

Francese di Marsiglia ma con doppio passaporto franco-ivoriano, calcisticamente Kambo è un "prodotto" italiano essendo cresciuto nei settori giovanili di Genoa e Torino prima di ritrovarsi, da svincolato, a ripartire dalla Valle d'Aosta con il Vallèe. Pochi mesi prima del passaggio a Trino da cui ha preso piede il suo girovagare tra Bucinese, Verbania, Chieti (per poche settimane) e Rapallo Rivarolese, fino all'approdo dello scorso agosto a Biella.

Classe '95, Kambo arriva a Romentino nel pieno della maturazione e potrà diventare elemento di primo piano nel centrocampo novarese mettendo a disposizione della sua squadra tecnica e agonismo, elementi che non mancano certo nel bagaglio portato in dote dal nuovo giocatore ticinese.