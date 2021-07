Benevento. Stamane la partenza per Cascia: due i volti nuovi sul bus

Il nuovo Benevento targato Fabio Caserta è partito questa mattina, dall'Hotel Europa di Venticano, per il ritiro di Cascia dove i giallorossi resteranno fino al 31 luglio. Domenica è in programma la prima amichevole contro una selezione locale.

Sul pullman erano due i volti nuovi nella rosa giallorossa: si tratta di Giacomo Calò e Montassar Talbi. Il centrocampista ex Pordenone ha firmato un contratto con la formula del prestito con diritto di riscatto in favore del club sannita; il difensore franco-tunisino, invece, era stato bloccato a gennaio dal D.s. Foggia essendo in scadenza di contratto con i turchi del Rizespor. In un primo momento si pensava che Talbi fosse destinato al prestito ad una compagine di massima serie, anche all'estero, ma, almeno per il momento, è stato aggregato alla rosa a disposizione di mister Caserta.

Chi potrebbe lasciare presto il ritiro di Cascia è Luca Caldirola per il quale il Benevento ha rifiutato, ritenendola troppo bassa, una prima offerta del Monza ma per il quale le porte della cessione ai brianzoli sono più che aperte.