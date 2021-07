Benevento. Schiattarella potrebbe seguire Caldirola in Brianza

Come riportato dal portale Monza-news.it, Caldirola potrebbe non essere il solo calciatore del Benevento a lasciare il Sannio per accasarsi nella squadra brianzola del presidente Berlusconi e dell'A.d. Galliani.

A seguire la stessa strada del centrale difensivo ex Werder Brema potrebbe essere Pasquale Schiattarella. Il centrocampista napoletano, ormai in rotta con l'ambiente dopo qualche intemperanza nella scorsa stagione, potrebbe essere inserito nella trattativa per la cessione di Caldirola creando, così, un doppio affare tra Benevento e Monza che soddisferebbe tutte le parti in causa.

Da ricordare che su Schiattarella c'era stato un apprezzamento di mister Semplici, allenatore del Cagliari, che lo aveva avuto con se alla Spal: tuttavia non si è mai andati oltre le frasi di circostanza e non sono pervenute offerte al club giallorosso dalla Sardegna.