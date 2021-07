Benevento. Un club di Serie A vicino a chiudere la trattativa per Glik

Secondo l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, l'avventura di Kamil Glik con la maglia del Benevento potrebbe chiudersi già in giornata: il centrale polacco, infatti, sarebbe vicino alla firma con l'Udinese.

La squadra friulana allenata da mister Gotti sta operando un restyling del reparto arretrato e l'arrivo di Glik seguirebbe quello di Udogie. Il Benevento aveva messo l'ex difensore del Torino e del Monaco sul mercato non essendo il suo ingaggio in linea con i parametri dettati dalla società per la prossima stagione Serie B.