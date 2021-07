San Giorgio: il nuovo allenatore è Squillante

L'ASD San Giorgio Calcio 1926 dà il benvenuto a Luigi Squillante come nuovo allenatore della Prima Squadra.

Classe 1965, in possesso del patentino da allenatore Uefa A, il tecnico nativo di Sarno vanta una lunga esperienza in serie D, categoria nella quale ha guidato Ippogrifo Sarno, Turris, Gladiator, Battipagliese, Ercolanese, Savoia, Gelbison e Afragolese. Nel suo palmares, due coppe Italia di Eccellenza con l'Ippogrifo e due promozioni in D con Ippogrifo (dopo la vittoria della fase nazionale di Coppa) ed Herculaneum. In serie D, quattro piazzamenti playoff alla guida di Ippogrifo, Gladiator, Battipagliese ed Ercolanese. Vanta inoltre il record europeo assoluto di imbattibilità con il Gladiator con ben 31 risultati utili consecutivi, ottenuto nella stagione 2012/2013 in D.

Un allenatore che conosce perfettamente la categoria e che sa trarre il meglio dai propri calciatori per la nuova avventura in D dei granata. Quel colore granata che l'ha visto trionfare nelle precedenti esperienze a Sarno ed Ercolano...