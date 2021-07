Presentato il nuovo tecnico Scienza

E’ stato presentato il nuovo tecnico della Pro Vercelli Giuseppe Scienza che si è presentato così ai suoi nuovi tifosi: “Ringrazio la società per l’accoglienza, sono onorato di essere l’allenatore della Pro Vercelli. So di aver fatto la scelta giusta, il direttore Casella è stato fondamentale nella mia decisione; spero di conquistare i tifosi e la piazza come a Monopoli.

Solitamente schiero la difesa a tre, la società mi ha scelto anche per questo motivo, arrivo dopo mister Modesto che ha fatto un ottimo lavoro, devo preservare il suo operato; voglio una squadra aggressiva ed intensa, che provi a fare la partita, importante senso di appartenenza e attaccamento alla maglia.

Fondamentali saranno i giovani, ho già parlato con il direttore, cercheremo di valorizzare i ragazzi; il gruppo è coeso ed unito, in C i giovani sono un progetto su cui lavorare ancora di più che in altre categorie; giocare senza pubblico è stato deprimente, la gente allo stadio è necessaria; lo scorso anno a Vercelli il pubblico avrebbe dato una spinta in più, aspettiamo i tifosi, quelli della Pro sono preparati ed esigenti. Trovo divertente la riforma dei nuovi gironi, sarà un campionato tosto ma ne più ne meno degli altri gironi.

Sono entusiasta, sono piemontese e la Pro Vercelli è una delle formazioni di riferimento; qui c’è entusiasmo, competenza e voglia di lavorare; ho buoni presentimenti, nella mia carriera da giocatore ho imparato tanto soprattutto da Mondonico e Sonetti.

Per quanto riguarda il mercato ho pieno fiducia del direttore, sa i giocatori che mi servono e sono sicuro che li porterà a vestire la bianca casacca; sono riuscito a dare un impronta di gioco a Monopoli, penso di poterlo fare anche qui; se sono qui devo ringraziare proprio la mia ex società, era il mio angolo di paradiso e proprio per questo non voglio nessun giocatore allenato negli ultimi anni, non voglio disturbare una società che mi ha dato tanto; la società dopo la mia famiglia è la cosa più importante, ho visto molte partite della Pro e ho apprezzato il calore dei tifosi, speriamo di poter infiammare questa gente”.

Ha parlato anche il direttore sportivo Alex Casella: “Dopo una stagione importante siamo pronti a iniziare nuovamente, siamo soddisfatti del percorso intrapreso e molti hanno fatto una stagione importantissima, Saro e De Marino sono gli esempi. Ringrazio Modesto e gli faccio un grosso in bocca al lupo per la sua nuova esperienza a Crotone, mister Scienza rispecchia la nostra identità e porterà avanti un progetto iniziato dieci mesi fa; Scienza a Monopoli ha fatto un lavoro eccezionale, ha firmato un biennale e siamo convinti di poter crescere valorizzando il territorio”.