Foggia, Ninni Corda ai saluti: "Due anni durissimi ma bellissimi"

Termina anche l'era di Ninni Corda al Foggia Calcio. L'ex direttore generale ha comunicato il suo addio con un post sul suo profilo Facebook, ringraziando la città e i tifosi per il calore ricevuto negli ultimi due anni:

"Certi amori non finiscono mai… oggi lo dico io, il mio amore per il Foggia, per i magnifici tifosi del Foggia, per la tanto bistrattata città di Foggia, sì il mio amore per questa tifoseria per questa comunità non finirà mai.

Sono stati due anni durissimi ma bellissimi, ho contribuito a portare Foggia nuovamente nei professionisti con una sola parola, fatti, me ne vado da vincitore sapendo che non è un addio ma un arrivederci, potevo accendere 1000 fuochi, 1000 polemiche, non lo faccio anche perché troppo è il rispetto per chi mi ha accompagnato in questi due anni soprattutto nel bene e chi ha condiviso tutto anche nel male. Za fo' tutta la vita".