Potenza, Caiata punta i 1000 abbonati Intanto arriva il baby Vecchi

Prima conferenza stampa della stagione e un altro calciatore arrivato in casa Potenza. Si tratta di Lorenzo Vecchi, difensore classe 2002, proveniente dalla Primavera del Frosinone. Inoltre ad ore potrebbe arrivare una nuova ufficialità: si tratta del difensore Riccardo Cargnelutti classe ‘99, di proprietà del Modena e lo scorso anno in prestito al Fano. Nella conferenza stampa di ieri il presidente Caiata ha ribadito di voler raggiungere quota 1000 abbonati e di voler puntare sul vivaio per portare più giovani in prima squadra. Il tecnico Gallo ha sottolineato l'importanza di voler una squadra completa e si aspetta un bel lavoro della società senza avere pressioni.