Juve Stabia, raduno il 22 poi in ritiro: data, sede e programma

Sta per prendere il via la stagione 2021/2022: giovedì 22 luglio e venerdì 23 luglio, la S.S. Juve Stabia si ritroverà allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia per i test fisici e le visite mediche.

Il club gialloblè, in accordo con il comune di Rivisondoli e l’Hotel Europa, comunica che il ritiro precampionato si svolgerà presso la suddetta località abruzzese dal 24 luglio al 5 agosto. La squadra si allenerà sul campo sportivo messo a disposizione dall’amministrazione comunale di Rivisondoli, riqualificato in vista del meeting internazionale di atletica che si svolgerà presso la località montana nel prossimo mese di settembre.

Il presidente Andrea Langella e tutta la S.S. Juve Stabia ringraziano per la disponibilità e l’accoglienza dimostrata e aggiunge: “Un ringraziamento va al sindaco di Rivisondoli, Roberto Ciampaglia, e alla sua giunta comunale. Per noi sarà motivo d’orgoglio portare i nostri colori nella città abruzzese, per prepararci al meglio alla prossima stagione”.