Potenza, Cargnelutti é atteso in città Piace il centrocampista Zenuni

Oggi potrebbe essere il giorno per l'annuncio di Riccardo Cargnelutti. Il classe '99, di cui parlavamo già ieri, che lo scorso anno ha militato nel Fano poi retrocesso ai playout contro l’Imolese, dovrebbe firmare per il Potenza. Intanto secondo quanto riportato dal Quotidiano del Sud c'è un forte interessamento per lo svincolato Federico Zenuni, classe ‘97, centrocampista ex Virtus Francavilla. Invece Carlo Ilari, che era stato attenzionato nelle scorse settimane, ha firmato per il Cesena.