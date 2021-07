UFFICIALE - Fidelis Andria: confermati Benvenga e Fontana

In attesa di avere buone notizie riguardanti il ripescaggio in Serie C, la Fidelis Andria prosegue nell'allestimento della rosa per la prossima stagione.

Nelle ultime ore sono infatti arrivate due importanti conferme per il reparto difensivo: resteranno infatti in biancazzurro Alex Benvenga e Francesco Fontana. Entrambi i calciatori si sono detti soddisfatti di rimanere ad Andria anche nella prossima stagione calcistica.