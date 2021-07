Il gioco delle tre carte

Odio l’intercalare “Io l’avevo detto” ma il mio precedente editoriale non troppo ottimista era al contrario fin troppo speranzoso che il Novara potesse quanto meno partecipare sicuramente al prossimo campionato di serie C, i dubbi del silenzio dopo la presentazione, l’avvicinarsi della data del ritiro senza direttore sportivo ed allenatore sono stati indizi che qualcosa non andava. Ora non ho voglia di perdere troppo tempo in chiacchere, ci sono poche cose che vorrei fare e la maggior parte non posso scriverle, voglio essere razionale e sottopormi/vi tre possibilità:

La migliore e la meno probabile, che il Novara riesca per il rotto della cuffia a iscriversi alla C; non cancellerebbe questo periodo buio a cui ci stanno sottoponendo ma almeno avremmo la nostra maglia azzurra ancora nel professionismo. Non succederà ma la inserisco come ipotesi.

Ripartiamo non so da quale categoria tassativamente senza nessun personaggio visto negli ultimi tempi. Non deve esserci 20%, 80% o chiunque altro, Novara è un patrimonio della città e della provincia, a prezzo di saldo speriamo che qualcuno si faccia avanti; non è scontato, non è facile ma liberarsi di chi sta disonorando 113 anni di storia sarebbe già un sollievo.

La peggiore e al momento la più probabile, il Novara riparte dalla D (o dall’Eccellenza) con questa dirigenza, con l’80% di Pavanati e il 20% di De Salvo. Pur essendo lo scenario più probabile è difficile trovare il bandolo della matassa, se la mia squadra gioca in D vorrei che tornasse subito in C ma allo stesso tempo non posso tifare per una società che volutamente e consapevolmente è fallita. Spero con tutto il cuore che non si verifichi tutto questo, vorrebbe dire interrompere veramente il Novara Calcio, fino a data da destinarsi.

Ho poco da aggiungere, l’attualità è più importante di tutto il resto. Per scaramanzia cambio il finale del mio editoriale.

FNS

FORZA NOVARA SEMPRE!!!