Dopo la non iscrizione in Serie C, parte l‘assalto ai giocatori del Novara. Il Fiorenzuola, fresco di promozione, è sull’attaccante Simone Rossetti; Il Lecco punta l’ala Andrea Cisco e l’attaccante Giuseppe Panico; Pergolettese e Renate si contendono l’ala destra Manuele Malotti; La Pro Sesto ha chiesto informazioni sul difensore Andrea Cagnano. Si attendono sviluppi in merito.