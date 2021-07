Potenza, si lavora su Costa Ferreira Difficile un ritorno di Giosa

Il mercato del Potenza é sbocciato, ma é destinato a non finire. Zenuni é stato il quinto ingaggio dopo quelli dei difensori Piana, Vecchi e Cargnelutti e del centrocampista Zagaria, ma si segue sempre Costa Ferreira. Il trequartista é sempre attenzionato dal club rossoblu che metterebbe la ciliegina sulla torta per il mercato. Difficile un ritorno di Antonello Giosa nel capoluogo che ha ancora un altro anno di contratto con il Catania. In uscita oltre a Iuliano c'è anche Baclet cercato dalla Juve Stabia.