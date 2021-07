Benevento. 8 gol al Cascia nella prima amichevole della stagione

Non c'è solo il calciomercato a riempire le giornate del Benevento ma anche tanto lavoro sul campo agli ordini di mister Fabio Caserta. Ieri i giallorossi hanno sostenuto la prima gara amichevole della stagione contro la locale compagine dilettantistica ed il risultato finale è stato di 8-0 per la Strega.

Caserta ha schierato i suoi con il 4-3-3 e ha messo in campo tanti giovani viste le assenze per la nazionale, i tanti giocatori in partenza e le lacune da colmare tramite il calciomercato. In porta ci è andato Manfredini, in difesa sono stati schierati Letizia, Talbi, Pastina e Foulon; in mediana Calò, Volpicelli e Vokic; l'attacco è stato formato da Insigne, Sau e Improta. Nella ripresa, poi, sono entrati gli altri elementi a disposizione del tecnico giallorosso. Le reti sono state messe a segno da Calò, Volpicelli, Foulon, Di Serio (doppietta per lui), Insigne, Kragl e Sanogo.