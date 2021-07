Scelto il nuovo tecnico del Borgosesia

Dopo aver presentato la domanda di ripescaggio per tornare in serie D il Borgosesia ha annunciato il nuovo tecnico, sarà Manuel Lunardon a sedere per la stagione 2021/2022 sulla panchina granata.

Nata a Chivasso nel 1982 Lunardon ha collezionato 66 presenze e 14 gol con la maglia del Borgosesia da giocatore, per lui esperienze con Valle D’Aosta, Biellese, Valenzana, Turate, Insubria, Tritium e Gozzano.

L’anno scorso era nello staff di mister Vincenzo Manzo con il ruolo di allenatore in seconda a Piacenza in serie C.