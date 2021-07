Rotonda, oggi assemblea pubblica Indetta raccolta fondi dai tifosi

Per oggi è prevista un’assemblea pubblica, nella quale di certo si registreranno gli interventi dei dirigenti del Rotonda. Un piano per affrontare al meglio i nuovi impegni burocratici e sportivi. Un modo per compattarsi e ripartite. Intanto è partita ormai da settimane una raccolta fondi organizzata da tutti i tifosi biancoverdi. Partiti infatti i lavori per la realizzazione di un murales per rendere più gradevole il muro esterno del Di Sanzo. Sorprese cromatiche ed estetiche in arrivo. Sul fronte tecnico ancora tutto tace. Prima l’organigramma, l’iscrizione, passaggi che avverrano a brevissimo senza intoppi e poi si comincierà a ragionare sulla costruzione della squadra. Sul fronte giocatori, da quanto trapela, si starebbe ragionando su almeno dieci riconferme.

Fonte Il Quotidiano del Sud