Benevento. Montipò alle visite mediche con il Verona: affare fatto

Si avvicina sempre più il momento dell'addio ufficiale di Lorenzo Montipò al Benevento: il portiere di origini novaresi ha effettuato stamane le visite mediche con l'Hellas Verona, preludio alla firma con il club scaligero.

La formula scelta per il passaggio è quella del prestito con obbligo di riscatto in capo al Verona, motivo per il quale a Montipò, in scadenza con la Strega nel giugno del prossimo anno, verrà rinnovato l'accordo per una ulteriore stagione.