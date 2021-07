Comunicato Novara, presentato il ricorso al CONI

La Società Novara Calcio S.p.A. comunica di aver presentato ricorso presso il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, in merito alla decisione della Covisoc di non ammettere il Club al prossimo Campionato di Serie C 2021/22.

La Società sarà assistita dall’Avvocato Cesare Di Cintio, che proverà a chiarire la bontà dell’operato e la posizione del Novara Calcio, nella speranza che l’istanza presentata venga accolta dall’organo di giustizia sportiva.