Satriano pronto ad essere protagonista con l'Inter Il padre é di Tito

Partito dalla Primavera nerazzurra allenata da Armando Madonna, Martin Satriano ha risposto positivamente agli stimoli dell'Italia. Un feeling legato anche alle radici: la famiglia Satriano è infatti originaria di Tito, paese in provincia di Potenza. Con il pallone Martin ci è nato e cresciuto. Suo papà Gerardo, detto El Bocha, è stato tra i protagonisti del calcio uruguaiano negli anni '80, quando giocò con la maglia del Club Atletico Bella Vista. Gran fisico ma mobile, valorizzato da un attacco a due, nella scorsa stagione l'attaccante 20enne ha segnato 13 reti in 31 partite con la Primavera dell'Inter, facendo da spalla a Matias Fonseca, connazionale e figlio d’arte, e decidendo anche un derby contro il Milan con una doppietta. Quei gol non sono bastati per garantire lo scudetto di categoria all'Inter, eliminata in semifinale dall'Empoli, ma gli sono stati sufficienti per rubare l'occhio allo staff di Antonio Conte prima e a quello di Simone Inzaghi poi.

Fonte Sky Sport