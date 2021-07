Serie C: presentate otto richieste di ripescaggio

Ieri sono scaduti i termini per la presentazione delle domande di ripescaggio in Serie C. Le richieste sono 8, presentate da: Latina, Lucchese, Fidelis Andria, Pistoiese, Siena, Arezzo, Fano e Cavese. A questa si aggiunge la richiesta di riammissione presentata dal Bisceglie.

Particolare il caso della Cavese che dovrà prima attendere la decisione del Collegio di Garanzia del Coni sul ricorso contro i criteri di ripescaggio stabiliti dalla Figc (leggi qui nel dettaglio).

Le prossime tappe - per conoscere il numero di posti disponibili nella terza serie da colmare con i ripescaggi bisognerà attendere i verdetti del Collegio di Garanzia del Coni riguardo i ricorsi presentati dai club esclusi in prima battuta.

Successivamente il Consiglio federale del 27 luglio stabilirà in via definitiva gli organici dei campionati professionistici.