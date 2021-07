Potenza, resteranno sicuri al 100% soltanto Romero e Salvemini

Sei attaccanti in rosa, soltanto in due resteranno al 100%. Si tratta di Romero e Salvemini che hanno dato maggiori garanzie nell'ultima stagione appena trascorsa. Usciranno sicuramente i più giovani: Cavaliere e Volpe. Il primo ha chiesto più minutaggio ma é chiuso dagli altri, mentre il secondo é stato cercato da società di categoria superiore e potrebbe essere venduto. Per Baclet si sta continuando a trattare uno scambio con la Juve Stabia con Bubas. Invece si valuta Mazzeo che potrebbe anche rimanere.