Benevento. Fermento sulle fasce arretrate: novità a destra e sinistra

Per il Benevento oggi è il giorno dell'arrivo di Edoardo Masciangelo, terzino mancino che arriva dal Pescara. Il ragazzo dovrebbe arrivare oggi in città, sostenere test covid e visite mediche e poi ripartire alla volta di Cascia. L'ammontare dell'affare è di circa 1,5 milioni di euro ed in esso dovrebbero rientrare anche gli accordi per un paio di giovani del vivaio pescarese.

I movimenti di mercato sulle fasce difensive non si fermano qui. A Gaetano Letizia, in scadenza nel prossimo giugno, verrà proposto il rinnovo contrattuale mentre si tratta per l'arrivo di Enrico Del Prato, terzino destro di proprietà dell'Atalanta, lo scorso anno alla Reggina. Il ragazzo, che ha fatto parte della spedizione dell'Under 21 azzurra agli Europei di categoria, può giocare anche da difensore centrale ed essendo ottimi i rapporti con il club orobico del presidente Percassi c'è ottimismo sulla conclusione della trattativa.