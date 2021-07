Il Sorrento conferma Liccardi. Il centravanti:"Motivazioni triplicate"

Il Sorrento Calcio 1945 è felice di annunciare che Vincenzo Liccardi difenderà nuovamente i colori rossoneri nella prossima stagione. Autore di dieci reti nel campionato che si è appena concluso, Liccardi è un bomber da oltre 130 reti tra D ed Eccellenza. Nato a Pollena Trocchia il 19 agosto del 1989, Liccardi è andato sei volte in doppia cifra in carriera ma lo ha fatto solo una volta in D proprio con il Sorrento nell’annata che si è conclusa da poco. Per lui esperienze prestigiose - tra le altre - con Gladiator e Turris ma anche una parentesi fuori regione ad Ancona nel 2019-2020 prima di approdare a Sorrento (dove ha collezionato 33 presenze).

“Con grande orgoglio continueremo il percorso iniziato insieme la scorsa stagione - ha detto Liccardi -. Le mie motivazioni sono triplicate perché ho tanta voglia di far esultare ancora i nostri tifosi sperando possano tornare numerosi ad affollare lo stadio Italia”.