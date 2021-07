Benevento. Glik e Ionita in ritiro: uno potrebbe partire l'altro no

Kamil Glik e Artur Ionita si aggregheranno ai compagni nel ritiro del Benevento nella giornata odierna. Il centrale difensivo è reduce dalle fatiche degli ultimi Europei disputati con la sua Polonia mentre il centrocampista moldavo si sta riprendendo dall'infortunio al ginocchio che ha curato in Spagna rinunciando, di fatto, alle vacanze.

Su Glik si sta imbastendo una trattativa con l'Udinese: la formula sarebbe quella del prestito ma si sta discutendo sull'ingaggio da 2,5 milioni di euro che il polacco percepisce al Benevento. La società sannita dovrebbe compartecipare con i friulani al pagamento degli emolumenti.

Mister Caserta ha chiesto, invece, la permanenza di Ionita. L'ex Cagliari ha un ingaggio da 900 mila euro a stagione e, per favorirne la permanenza, potrebbe essergli proposto il rinnovo contrattuale spalmando l'attuale ingaggio su un accordo più lungo di quello attuale.

Questa settimana potrebbe essere decisiva per entrambe i calciatori così come per Pasquale Schiattarella sul quale è noto l'interesse del Monza di mister Stroppa.