Vono, la Giana offre un contratto da Pro

Il Gozzano ha rinunciato a disputare il prossimo campionato di Lega Pro ma non Riccardo Vono, che accettando il biennale offerto dalla Giana Erminio avrà lo stesso la possibilità di salire di categoria per tornare a giocare in quel campionato lasciato al termine della scorsa stagione, conclusa con la retrocessione della compagine novarese nonostante la mancata conclusione del campionato.

Un'occasione importante per l'esterno classe 2000 messosi in luce durante tutto l'arco della stagione appena conclusa con la vittoria del girone A di Serie D dei cusiani, diventando uno dei giocatori più appetibili sul mercato di Serie C tra quelli che componevano la rosa di Antonio Soda.

A Gorgonzola il centrocampista omegnese sarà guidato da Oscar Brevi, allenatore alla sua seconda stagione sulla panchina della Giana Erminio, e potrà provare a stabilizzarsi in una categoria che ha dimostrato poter essere alla sua portata.