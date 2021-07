Il primo colpo del Lavello é il mediano Gaetano Logoluso. Classe 1997, nella scorsa stagione si é diviso tra Vastese e Team Altamura. Due stagioni fa aveva invece iniziato in C con la Cavese prima di tornare in D al Giugliano. Per il centrocampista ha iniziato a militare in quarta serie nel 2016-17 nel Pineto dopo la biennale esperienza nella Primavera del Pescara.