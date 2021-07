Benevento. Ufficiale: Montipò va al Verona. "Sempre nel mio cuore"

Con un comunicato sul proprio sito ufficiale, il Benevento ha reso nota la cessione del portiere Lorenzo Montipò all'Hellas Verona. La formula scelta dalle due società è quella del prestito con obbligo di riscatto da parte degli scaligeri.

Il calciatore, tramite il proprio profilo social, ha voluto salutare la piazza giallorossa che lo ha visto protagonista nelle ultime tre stagioni:

Oggi si chiude un ciclo.

3 stagioni al Benevento mi hanno dato tanto: è il momento dei saluti ma soprattutto quello dei ringraziamenti: dal Presidente al Mister, dallo staff ai miei compagni.

Il GRAZIE più grande però va ai tifosi, per il sostegno e l’affetto, soprattutto in quest’ultimo anno e mezzo. Senza di voi non ce l’avrei fatta! Ora inizia per me una nuova avventura ma vi porterò sempre nel mio cuore!

#forzaStrega