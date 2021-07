IamC - Foggia, occhi puntati su Dammacco della Nocerina

Dopo la conferenza di presentazione dello staff e degli obiettivi societari andata di scena ieri nella sala stampa dello stadio "Pino Zaccheria", il Foggia è pronto ad annunciare altri colpi di mercato per consegnare in ritiro al tecnico Zeman una rosa di giovani ed esperti pronta a stupire nel prossimo campionato di Serie C.

Il nome nuovo nel mirino dei rossoneri è Gaetano Dammacco: classe 1998 scuola Matera, nasce attaccante ma lo scorso anno ha coronato una stagione di alto livello in Serie D nel ruolo di mezzala offensiva con la maglia della Nocerina. Ben 10 reti e 5 assist che gli hanno permesso di attirare su di sé le attenzioni di molti club di Lega Pro.

Intuizione vincente quella del tecnico Cavallaro, che ha consegnato la numero 10 al talento nativo di Bari, arretrandolo sulla linea dei centrocampisti permettendogli di inventare e andare con maggior continuità a segno. Chissà se per lui ci sarà il Foggia di Zeman nell'imminente futuro.