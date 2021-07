UFFICIALE - Salvi è un nuovo giocatore del Legnago

Come annunciato dal direttore sportivo Peppino Pavone nel corso della conferenza stampa di ieri sera, Stefano Salvi lascia il Foggia e si trasferisce al Legnago. Il centrocampista romano ha raggiunto negli scorsi giorni l'accordo con il club veneto per il suo trasferimento a titolo definitivo.

A renderlo noto la stessa società biancazzurra attraverso un comunicato stampa diffuso sul proprio sito ufficiale e che integralmente riportiamo:

"F.C. Legnago Salus comunica di aver raggiunto un accordo per il trasferimento, dal Foggia Calcio, del calciatore Stefano Salvi, che con il quale è stato siglato un accordo biennale.

Romano, classe ’87, Salvi è un centrocampista dal curriculum importante, da quasi 300 presenze tra i professionisti.Cresciuto nel Settore Giovanile della Lazio, trascorre mezza stagione nella Primavera dell’Inter, dopodiché inizia a cimentarsi con il calcio “dei grandi”, tra Sassuolo e Jesolo.Dal 2008 al 2012, salvo una breve parentesi alla Sanremese, gioca con il Como, con il quale debutta tra i professionisti, in Lega Pro.Nella stagione 2012-’13 si divide tra Treviso e Sorrento, quindi il passaggio al Lecce, dove rimane per tre stagioni.Seguono le esperienze con Virtus Bassano e Vicenza, nelle quali ha la possibilità di lavorare con mister Colella, dopodiché accetta di scendere in Serie D in una piazza prestigiosa come quella di Foggia, con cui conquista subito il ritorno in Serie C.Dopo una seconda stagione con i Satanelli, ecco il suo approdo in riva al Bussè.

Benvenuto, Stefano!".