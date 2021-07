Benevento. Glik si avvicina all'Udinese: il nodo resta l'ingaggio

Sembra avvicinarsi il momento di vedere Kamil Glik con la casacca dell'Udinese. Il difensore polacco e le due società stanno cercando di trovare la quadra per un accordo che soddisfi tutte le parti in causa.

Glik a Benevento percepisce un ingaggio da 2,5 milioni di euro a stagione, cifra fuori parametri per la Serie B dei giallorossi ma anche per la serie A dei bianconeri il cui stipendio "top" della scorsa stagione era quello di Rodrigo de Paul che guadagnava circa un milione di euro. La trattativa, quindi, tra le tre parti in gioco riguarda proprio lo stipendio del centrale: a Glik viene chiesto di rivedere la cifra al ribasso e l'Udinese chiede al Benevento di accollarsi parte degli emolumenti.

Secondo quando riportato da alcuni media locali, Glik avrebbe accettato la riduzione di stipendio pur di restare ancora in massima serie, fattore che parrebbe avvicinare la chiusura dell'affare.