Inter-Pro Vercelli 4-0, buon test per le bianche casacche

Finisce quattro a zero per l’Inter l’allenamento congiunto tra i campioni d’Italia e la Pro Vercelli ma non tragga in inganno il risultato, le bianche casacche hanno destato alla loro prima uscita un’ottima impressione.

Decidono le reti di Brozovic, Calhanoglu e Mulattieri (doppietta), Scienza ha impiegato l’intera rosa a disposizione usando il 3-5-2 come modulo e solo un calo nella seconda parte di match dovuto ai carichi di lavoro ha permesso ai neroazzurri di arrotondare il risultato.