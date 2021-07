Scienza: “Primi giorni di ritiro positivi, ci alleniamo ad alto ritmo”

Nonostante la sconfitta quattro a zero è un Giuseppe Scienza soddisfatto quello del post Inter-Pro Vercelli primo impegno stagionale delle bianche casacche: “Il ritiro sta procedendo nel migliore dei modi, stiamo facendo un buon lavoro in un’ottima location. I ragazzi non hanno problemi di salute e questo agevola il lavoro; abbiamo caricato tantissimo e anche considerando questo fatto oggi la prestazione è stata positiva. Un ottimo primo tempo, abbiamo concesso poco all’Inter e avremmo potuto concludere meglio le nostre azioni, inevitabile il calo nella ripresa, ci alleniamo da pochissimi giorni ad alto ritmo. Anche i giovani stanno lavorando bene, oggi si sono comportati benissimo contro una grande squadra e stanno facendo un ottimo ritiro”.