Monopoli, Colombo: "Centrare i play-off sarebbe un bel traguardo"

Dopo il primo giorno di lavoro al Sanchirico di Villa d'Agri, il tecnico del Monopoli Alberto Colombo rilascia le sue prime impressioni sulla squadra. L'allenatore biancoverde ci racconta l'inizio dell'avventura nel ritiro valligiano. Queste le sue dichiarazioni: "L'esperienza con il Monopoli è iniziata nel miglior modo possibile. Ho trovato un gruppo disponibile al lavoro, voglioso di mettersi in gioco e da completare. C'è la volontà da parte della società di voler allestire una squadra che possa centrare gli obiettivi che si sono prefissati e di fare una figura importante per toglierci soddisfazioni di fronte a piazze blasonate e calde - esordisce Colombo - L'obiettivo è fare il meglio possibile. Se dovessimo centrare i play-off sarebbe un bel traguardo. Nel girone C le concorrenti sono molte per questo obiettivo e il roster è pieno di grande piazze. Il blasone impone di cercare risultati prestigiosi a tante squadre. L'aspetto mediatico e ambientale farà una grande differenza, e si spera rispetto all'anno scorso, con la presenza di pubblico". Il tecnico di origini brianzole prosegue: "Il mercato è lungo e cerchiamo i cogliere le migliori occasioni. Sono sicuro che la società sta vigilando sul mercato per trovare i giocatori migliori per la nostra piazza. Al di là dalla lontananza di Monopoli credo che l'ambiente di Villa d'Agri possa farci lavorare tranquillamente perché abbiamo tutto quello che ci occorre. Le nostre intenzioni sono quelle di fare un campionato dignitoso e toglierci soddisfazioni importanti. - conclude Colombo - Più giocatori forti hai e più ambizioni ci sono. Sarà sempre il rettangolo di gioco a stabilire il giudizio unico e irrevocabile".