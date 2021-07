Ora è ufficiale: Peppino Maglione si candiderà a sindaco di Melfi

Lo si vociferava da tempo, adesso è giunta l’ufficialità. Peppino Maglione, storico e vincente presidente del Melfi, che con lui alla guida ha raggiunto vette e risultati straordinari, si candida a Sindaco della città. Sarà sorretto da un ampia e forte coalizione che prevede esattamente alla pari, i tre partiti del centro destra e tre liste civiche. Quindi non il candidato solo del centro destra, ma un alleanza di forze politiche liberali, riformiste, moderate e civiche. “Un grande laboratorio di pensiero per costruire la città del domani”, si legge nella nota inviata alla stampa. Nell’ultimo periodo un confronto leale e serio è stato alla base per la costruzione di quest’alleanza. Sul nome scelto, nessun dubbio. Peppino Maglione, rappresenta la sintesi perfetta, una persona che si è contraddistinta per le sue capacità, per il suo indubbio carisma, per i suoi modi gentili e garbati. Domani mattina, sabato 24 luglio, nella splendida location dell’Hotel il Castagneto, verrà presentata alla stampa la candidatura di Peppino Maglione. Con lui i rappresentati delle liste che lo appoggiano.

Fonte Melfi News 24