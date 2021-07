Mondiali 2022, Italia tra le favorite secondo i bookmakers

Dal 2020 in poi, il mondo intero sta vivendo un periodo totalmente anomalo causa la pandemia dettata dal Covid-19. Non è esente da tali anomalie il mondo del calcio, che si è visto costretto a posticipare gli Europei dal 2020 al 2021. Questo cambio di programma porterà a disputare i Mondiali del 2022 previsti in Qatar da novembre a dicembre a distanza di solo un anno e qualche mese in più dal termine dei campionati europei.

Come ormai ben sappiamo, a trionfare ad Euro 2020 è stata l'Italia di Roberto Mancini, anche un po' a sorpresa visti i pronostici di inizio torneo che non la davano tra le grandi favorite, ben dopo corazzate come ad esempio la Francia di Deschamps, grossa delusione della competizione. La vittoria del trofeo ha completamente rivoluzionato anche quelli che sono i pronostici per la vittoria dei Mondiali 2022.

Per la vittoria del prossimo torneo intercontinentale tra nazionali infatti, come riportato dal sito di comparazione quote OddsChecker, la quota dell'Italia si è quasi dimezzata, passando da 16.00 a 9.00 nel giro di poche settimane, complice appunto il trionfo europeo. Davanti agli azzurri troviamo solo Francia e Brasile a quota 7.00, mentre subito dopo a quota 10.00 troviamo l'Argentina, fresca campionessa d'America, e la Spagna. Stessa quota (9.00) invece per l'Inghilterra, perdente solo ai calci di rigore contro l'Italia.