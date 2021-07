Francavilla, preso Croce per l'attacco Rinnovano De Marco e Di Ronza

Colpo in attacco per il Francavilla. Nell'odierno pomeriggio il club sinnico ha raggiunto l'accordo con Antonio Croce. L'attaccante classe '86, nell'ultima stagione e mezza ha vestito la maglia dell'Altamura. Un acquisto di assoluto spessore, quello della punta pugliese, calciatore esperto e grande conoscitore del girone H di serie D. L'attaccante vanta esperienze in D con Taranto, Gravina, Turris e Bisceglie e in C con Fidelis Andria, Melfi, Cassino e Pro Vasto. Hanno rinnovato l'attaccante francavillese Mattia De Marco da sette anni con la maglia rossoblu e il difensore campano Luca Di Ronza.