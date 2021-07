Benevento. Per Lapadula tanti club interessati ma nessuna offerta

Alla fine, per buona pace di tutti, Gianluca Lapadula potrebbe restare un giocatore del Benevento e difendere i colori giallorossi anche nella prossima stagione di serie B.

Dopo le ottime prestazioni in Coppa America con la maglia del Perù, l'interesse per la punta italo-peruviana è aumentato a dismisura attirando molte sirene anche dall'estero, oltre che dall'Italia. Boca Junior, Leicester, Monaco, Torino e Empoli sono solo alcune delle società che si sono messe sulle tracce di Lapadula però, al momento, di offerte concrete al D.s. Foggia non ne sono arrivate.

Lo stesso discorso è valido anche per Schiattarella: dopo l'interesse iniziale del Cagliari, che ha in mister Semplici il suo maggior estimatore, e del Monza, nessuno si è palesato alla società giallorossa con una offerta.